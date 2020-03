Škola - základ života

Z postrehov jednej „(ne)premotivovanej“ učiteľky alebo reakcia na výzvu „Natočme seriály zo školského prostredia“

Určite má každý učiteľ niekedy chuť zahrať sa na teenagera a ukázať žiakovi v nejednej situácii prostredník. Veď podľa nových trendov, na základe ktorých vznikajú v slovenských televíziách super seriály zo školského prostredia, by to bolo cool.

„To, že slovenskí herci zo seba robia debilov, ma má zaujať?“ Od mnohých svojich žiakov, ktorých vediem aspoň čiastočne k logickému mysleniu a optimálnemu reagovaniu na vzniknuté súčasné situácie vzhľadom na ich vek, dostanem určite takúto odpoveď. Iných to, bohužiaľ, aj zaujme.

Môžeme na nepriaznivý stav v školstve, na to, že mladí ľudia neprejavujú často takmer žiadnu snahu učiť sa nové veci, reagovať tým, že zaujmeme postoj - „mám na háku“, prispôsobím sa ich mysleniu a budem „nad vecou“. No z toho automaticky vyplýva, že učiteľ študoval nadarmo a to, čo nadobudol, sa rozhodol neodovzdať ďalej, ale jednoducho zahodiť a nasadiť na tvár masku „obľúbenca“, ktorý sa vlastne na úkor „zbožňovania vďaka prístupnosti“ vzdal akéhokoľvek nároku na status „učiteľa“.

Keďže sa mi dvíha žalúdok už z upútaviek obsahujúcich „najvtipnejšie“ scény seriálov, celé časti by som si pozrieť nezvládla. Avšak popri nejakej činnosti, ktorá ma zaujme naplno, mám tendenciu neprepínať televízny kanál a občas sa nechtiac rozčúliť, čo pchajú televízie deťom pod nos. Skresľovanie reality na obraz úplne jednoducho fungujúcej, kde sa všetko vyrieši dá sa povedať lúsknutím prsta, kde pomaly žiadna postava nemá svoj názor a najväčším problémom je väčšinou to, že dieťa nemá najnovší tablet. Spomínané televízne seriály zo školského prostredia som taktiež zachytila iba z upútaviek, ale už z toho sa dá usúdiť, že opäť ide hlavne o to, aby klesol status slovenského školstva ešte nižšie a všetci vnímali učiteľov ako osoby, ktoré to s povolaním vyhrali, pretože sa v škole väčšinou zabávajú.

Tak a my, učitelia, sa teraz vďaka týmto projektom môžeme okrem iného tešiť na otázky typu: „Ale v tom seriály to bolo inak..“, „Ten super učiteľ nedáva domáce úlohy...“, „V telke žiaci mohli sedieť na laviciach..“ a pod. Ako na nich reagovať? Jednoducho – „Toto je realita, kde ťa chceme niečo potrebné naučiť“. Samozrejme, vtipkujem. Takáto odpoveď im určite nepostačí, pretože oni viac ako polovicu učiva potrebovať nebudú. Vtipkujem v súvislosti s uspokojením žiakov, pretože čo sa týka mňa, ja by som im to povedala bez toho, aby ma zaujímala ich reakcia. Ako každý z osobnej skúsenosti vie, ak učiteľ nepopustí a bude sem-tam prísnejší s tým, že to nebude preháňať ani so zákernosťou, neskôr bude pre žiaka niečo znamenať, pretože mu niečo, čo potreboval neskôr, odovzdal.

Akým spôsobom je možné vychádzať so žiakmi „priateľsky“ a zároveň si udržať potrebný primeraný rešpekt? Overený recept, podľa ktorého budeme postupovať a dosiahneme kladný výsledok, určite neexistuje. Nachádzať spôsoby prístupu k žiakom je beh na dlhé trate už len preto, že každý jednotlivec vníma realitu vzhľadom na prostredie, v ktorom vyrastal, úplne inak. Ale kto chce, spôsob nájde. Je potrebná iba dávka trpezlivosti a vnútorné presvedčenie, že to, čo robíme, má zmysel.